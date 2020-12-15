مستوطنون يمارسون اعمال تخريب وتكسير اشتال زيتون في ياسوف

وطن: اقدم مجموعة من مستوطني "تفوح" المقامة على اراضي قرية ياسوف الواقعة شرق سلفيت، اليوم الثلاثاء، على تخريب وتكسير عدد من اشتال الزيتون في منطقة الواد والمعروفة بعراق إعمر بياسوف.

وبحسب المجلس القروي فقد شملت اعمال التخريب هدم جدران استنادية وشيك وغرفة خشبية واتلاف بئر جمع مياه يستخدم لاغراض زراعية في ذات المنطقة يعود للمواطن وجدي عبيه.

هذا واعطى محافظ سلفيت تعليماته لجهات الاختصاص للتحرك العاجل ومتابعة هذه الاعتداءات بكافة الوسائل المتاحة والعمل على اسناد المزارعين.