"الصحة": تسجيل 23 حالة وفاة و2307 اصابة جديدة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 23 حالة وفاة و2307 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس

ولفتت الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 3، رام الله والبيرة 5، بيت لحم 3، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، قطاع غزة 8.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (256)، جنين (362)، نابلس (205)، طولكرم (98)، رام الله والبيرة (300)، سلفيت (60)، قلقيلية (55)، طوباس (28)، بيت لحم (118)، ضواحي القدس (96)، أريحا والأغوار (20)، قطاع غزة (709).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (241)، جنين (142)، نابلس (256)، طولكرم (89)، بيت لحم (106)، سلفيت (103)، طوباس (35)، رام الله والبيرة (189)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (695)، قلقيلية (38).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 135 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.