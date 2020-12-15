الصندوق الثقافي الفلسطيني يدعم حوالي سبعين مشروعاً ثقافياً

وطن: قدم الصندوق الثقافي الفلسطيني دعماً لنحو سبعين مشروعاً ثقافياً في الدورة السابعة / المرحلة الثالثة من منح دعم الإنتاجات والإبداعات للأفراد والمؤسسات، في مختلف محافظات الوطن في مختلف حقول الثقافة، للتخفيف من الآثار والأعباء التي تحمّلها القطاع الثقافي بسبب جائحة كورونا، ومن أجل دفع عجلة التنمية الثقافية واستمرار الحياة الثقافية.

وأكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني أهمية التعاون المشترك مع الحكومة النرويجية لتطوير العمل الثقافي ودعم المبادرات الثقافية للأفراد والمؤسسات وتعزيز الإبداع الفلسطيني أينما وجد في كافة أنحاء الوطن، وأضاف أن الصندوق يستمر في تقديم خدماته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين بسبب جائحة كورونا التي أثرت في كافة القطاعات بما فيها قطاع الثقافة.

وأضاف أبو سيف أن المشاريع التي دعمتْ توزعت على كافة محافظات الوطن من القدس، بيت لحم، الخليل، أريحا، نابلس، قلقيلية، طوباس، طولكرم، رام الله، إلى المحافظات الجنوبية، وشملت مشاريع الدعم حقول الثقافة المختلفة من الأدب، التراث، السينما، الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الراديو والتلفزيون، مشيراً إلى أن الصندوق يقوم من خلال الشركاء في القطاع الثقافي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة القطاعية للثقافة.

يذكر أن الصندوق الثقافي الفلسطيني يطلق بمعدل دورة كل ثمانية أشهر يستفيد منها ما لا يقل عن 30 فرداً ومؤسسة.