غزة: 8 حالات وفاة و709 إصابة جديدة و226 حالة خطيرة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء تسجيل 8 حالات وفاة و(709) إصابة جديدة، و(226) حالة خطيرة بفيروس كورونا.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الصحة أجرت 1911 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل ( 709) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 695 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما سجلت 8 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا، ليبلغ اجمالي الوفيات 210 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 29211 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 8723 حالة، واجمالي المتعافين 20278 حالة

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 356 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة.