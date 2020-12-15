بلدية الاحتلال تصادق على بناء 8300 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

وطن: صادقت بلدية الاحتلال في القدس على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأبراج خاصة بالوظائف الإدارية والفنية والمكتبية في المنطقة الخضراء الممتدة من أراضي بيت صفافا والمالحة والبقعة والمنطقة الصناعية الجديدة حتى قرية الولجة، وذلك لشطب الخط الأخضر بين القدس الشرقية والغربية جنوب المدينة.

ووفقا للمخطط الاستيطاني الذي قدمته لجنة التخطيط والبناء في البلدية يوم الجمعة الماضي، سيتم بناء 8300 وحدة استيطانية لأغراض السكن، والصناعة، والتجارة، بحيث سيغير المخطط حدود المدنية ويوسع حدود المنطقة الصناعية الجديدة .

وتهدف الخطة الاستيطانية بحسب ما أفادت بلدية الاحتلال إلى استكمال ما وصفته بـ"الثورة العمرانية بحلول عام 2040"، حيث ستتحول المنطقة الصناعية إلى سكنية وتجارية ومنطقة ترفيه وتنزه وقاعات افراح ومدينة ملاهي وأبراج تجارية وسكنية.

وحسب مخطط البلدية، من المقرر أن يتم الشروع في تنفيذ المخطط بحلول عام 2021 على أن تستمر الأعمال حتى عام 2040، ويشمل المخطط تنفيذ مجموعة من الأماكن العامة مثل الحدائق والحدائق الداخلية والساحات والشوارع وسوق، وشوارع مظللة بها ممرات للدراجات ومناطق جلوس واستراحة.

ويتضمن المخطط رفع نسبة البناء في المساحة المقدرة بحوالي 5 كيلومترات عبر بناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 30 طابقا، والتي ستحتوي على آلاف الوحدات السكنية، وبعضها وحدات صغيرة للعائلات الفردية والأزواج الشباب، بينما ستمتد منطقة التجارة والتوظيف على مساحة 1297000 متر مربع.

وقالت لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال إنه تم تقديم مخطط جديد ومحدث لمنطقة بيت صفافا وأجزاء من منطقة الولجة، بعمق وبدائرة قطرها 5 كم لتوسيع وتحديث المنطقة الصناعية .

وكجزء من المخطط ستتم إزالة قاعات الاحتفالات، التي تعمل الآن، في المنطقة الصناعية، وإخلاء وإزالة الكراجات أيضا في تلك المنطقة.

عرب 48