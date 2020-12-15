"كورونا" في العالم.. أكثر من مليون و620 ألف وفاة ونحو 73 مليون إصابة
15.12.2020 08:15 AM
وطن: حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و 620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونا، منذ بدء تفشي الوباء.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:
- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5 مليون إصابة
- البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة
- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة
- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة
- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة
- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة
- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة
- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة
- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة
- روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة.
المصدر: (رويترز)