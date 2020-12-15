بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية

وطن: قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن "إرادة الشعب سادت"، وذلك بعدما أكد أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة فوزه رسميا بانتخابات الرئاسة.

وأضاف بايدن في خطاب أن الديمقراطية الأمريكية "دُفعت واختُبرت وهُددت"، و"أثبتت أنها قادرة على التحمل وقوية".

وفاز مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني بحصوله على 306 أصوات بالمجمع الانتخابي أمام منافسه من الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي حصل على 232 صوتا.

وبموجب النظام الانتخابي المعمول به في الولايات المتحدة، يمنح المواطنون في الواقع أصواتهم إلى "ناخبين" يصوتون شكليا للمرشحين بعد أسابيع من الانتخابات.

وعلى الرغم من هذا، لا يُتوقع من ترامب أن يتقبل النتيجة.

وفي العادة لا يعير الناس اهتماما لتصويت المجمع الانتخابي، ولكن العملية هذا العام أصبحت محط أنظار بسبب تشكيك الرئيس المنتهية ولايته في النتائج وإصراره على رفع دعاوى قضائية رُفضت كلها في المحاكم.

وعززت السلطات إجراءات الأمن في بعض الولايات، ومن بينها ميشيغان وجورجيا، قبل عملية التصويت التي جرت في عواصم الولايات والعاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي ميشيغان - الولاية المتأرجحة التي فاز فيها بايدن، أغلقت مكاتب الهيئة التشريعية الاثنين بسبب تهديدات "جادة" بأعمال عنف.

وجرت عملية التصويت في هدوء بمدينة لانسنغ، عاصمة الولاية، على الرغم من أن مجموعة من الجمهوريين حاولوا دخول مقر البرلمان المحلي لإجراء عملية تصويت خاصة بهم ولكنهم منعوا من ذلك.

وبعد أن صادق المجمع الانتخابي على النتائج يكون الرئيس المنتخب جو بايدن مر بكل الإجراءات الواجب القيام بها من جانب الولايات، ولا يبقى أمامه إلا انعقاد الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل لاعتماده رئيسا قبل تنصيبه في 20 من الشهر ذاته.

المصدر: (BBC)