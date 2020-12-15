اقتحامات واسعة لمدينة نابلس رام الله والخليل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس من عدة محاور وشرعت باقتحامات واسعة، كما اقتحمت مدينة البيرة، ومخيم العروب شمال الخليل.

وافادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اقتحمت نابلس من جهة جبل الطور وشارع القدس.

وفي محيط البلدة القديمة داهم عشرات الجنود المشاة بنايات في كروم عاشور وشارع كشيكة وسط قنابل الصوت والصراخ.

كما جرى اقتحام منزل الاسير كرم المصري في شارع كلية الروضة ومنزل راغب عليوي.

وداهمت قوة للاحتلال مدينة البيرة وبلدة حزما، فيما أعلن عن اعتقال الشاب محمد أبو سل عقب مداهمة منزله في مخيم العروب شمال الخليل، وتم اقتحام بلدة بيت امر في القضاء أيضا.

يتبع..