منخفض جوي يؤثر على فلسطين اليوم ويستمر حتى الخميس

وطن: تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء بمنخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة مهيأة خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وغدا الأربعاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يستمر الجو غائم الى غائم جزئي وبارداً وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .