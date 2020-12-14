التلوث وفيروس كورونا

كتب: شروق عبد ربه

يعرف التلوث البيئي بأنه عملية إدخال مواد غير طبيعية في البيئة الطبيعية، والتي بدورها تسبب تغيرات سلبية ومؤذية فيها.

وللتلوث أنواع وأشكال مختلفة، منها: تلوث التربة، تلوث الهواء، تلوث الماء، التلوث الصوتي.

وفي هذا المقال سنتناول الحديث عن التلوث البيئي في بيت لحم، وهي إحدى أفضل وأجمل المدن الفلسطينية، والتي تعتبر مكاناً سياحياً.

وتتميز هذه المدينة بنظافتها بشكل عام، حيث تحافظ بلدية بيت لحم على النظافة بشكل كبير، وذلك من خلال جمع القمامة بشكل يومي وبمعدل ثلاث مرات يومياً.

ولكن ما لاحظه سكان هذه المدينة أن بلدية بيت لحم تقاعست قليلاُ عن دورها في حماية هذه المدينة من ظاهرة التلوث، والتي تسببت بالعديد من الأمراض، وذلك خلال الفترة التي أصيب بها طوني سلمان، مدير بلدية بيت لحم، بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى تراكم النفايات بشكل كبير ، فتحوّل تراكم النفايات في الاحياء والشوارع إلى ظاهرة تهدد صحة المواطنين، خصوصاً الاطفال والطلاب مع انتشار الحشرات والذباب جراء تراكم النفايات بجوار المنازل والمدارس.، فسيارات جمع النفايات قد تتأخر أكثر من أسبوع ، مما يزيد تكاثر الحشرات الناقلة للمرض وتدني النظافة. وكما يعرف الجميع أَّن تراكم النفايات لعدة أيام يتسبَّب بانتشار الروائح الكريهة والحشرات التي تسبب امراضا خطيرة على الصحة العامة ، خصوصا في فصل الصيف.

فكانت حلول المواطنين منهم من احتج على البلدية ومنهم من لجأ الى حرق النفايات، خوفا من انتشار الامراض والأوبئة جراء التلوث الذي نشأ نتيجة تراكم النفايات خصوصا في الأحياء المكتظة بالسكان، بسبب تقاعس البلديات ، وهذا لم يكن حلاً بل زاد من تلوث الهواء .