الاحتلال يعتقل فتى مقدسيا مُصابا ويقتحم العيسوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، فتى مقدسيا مصابا، واقتحمت بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأعتقلت قوات الاحتلال الفتى عمر أحمد خليل محمود (17 عاما) الذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بعينه في الـسادس من شهر كانون أول الجاري خلال مواجهات بالعيسوية، أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك.

وأقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وتمركزت في حي عبيد وسط إطلاق قنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفا