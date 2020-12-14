كندا تبدأ التطعيمات ضد "كوفيد -19" والأولوية لدور رعاية المسنين

وطن: من المقرر أن تبدأ مقاطعتا كيبيك وأونتاريو التطعيمات ضد COVID-19 يوم الاثنين، بعد تسلم الدفعة الأولى من 30000 جرعة من اللقاح من شركتي Pfizer وBioNTech خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإقليمية، إن كيبيك التي تتضمن 80% من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين، ستعطي الأولوية لسكان وموظفي هذه المنازل.

وبينما يتحدث بعض الكنديين عن التطعيم كعمل يمكن أن يجمع العائلات معا، يأمل آخرون أن تستعيد الحملة الحريات المفقودة خلال الوباء في البلاد.

وعلقت بيفرلي سبانييه، المقيمة في مركز مايمونيدس للشيخوخة قائلة: "أتمنى أن يتمكن أحفادي من زيارة أجدادهم مرة أخرى".

وأبلغت كندا حتى الآن عن 454852 حالة إصابة بفيروس كورونا ، بما في ذلك 6011 حالة جديدة تم تسجيلها يوم السبت الماضي.