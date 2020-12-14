في يوم المعلم الفلسطيني .. "معاقبة" المعلمة سحر أبو زينة بإحالتها إلى التقاعد المبكر

رام الله - وطن: في يوم المعلم الفلسطيني، الذي من المفترض ان يحتفى به بالمعلم الفلسطيني ويتم تكريمه، تلقت مديرة مدرسة بنات الزهراء الاساسية في جنين سحر أبو زينة، كتابا رسميا، يحيلها الى التقاعد المبكر بناء على توصيات ونتائج لجنة تحقيق.

الكتاب الذي اصدرته وزارة التربية والتعليم وموقع باسم وكيل الوزارة بصري صالح جرى تسليمه الى سحر أبو زينة من خلال مديرية تربية وتعليم جنين، حيث برر الكتاب سبب احالة ابو زينة للتقاعد بـ"الامتناع عن العمل وتحريض المعلمين بعدم الالتزام بالدوام المدرسي" وذلك في اشارة الى الاضراب الذي قام به بعض المعلمين على خلفية عدم صرف رواتبهم كاملة خلال فترة أزمة المقاصة.

وقالت أبو زينة أنها تلقت اتصالا صبيحة اليوم الاثنين الذي يصادف يوم المعلم من مديرية التربية والتعليم في جنين، جرى اخبارها خلاله بـ"سَلِّمي العهدة و كوني حاضرة في مكتب التربية"، في اشارة الى تنفيذ قرار الاحالة للتقاعد.

وكان لافتا ان يتم ابلاغ ابو زينة في قرار وزارة التربية والتعليم باحالتها للتقاعد في هذا اليوم، علما ان القرار حسب ما جاء في نصه صدر في 4 تشرين اول /نوفمبر، اي قبل 40 يوما من الآن.

وتعقيبا على ذلك أعلن "ناشرون فلسطينيون" الدعم الكامل للمعلمة أبو زينة، مؤكدين على دورهم بتعميم قضيتها إعلاميا لعلّ صرختها تصل، ويتم إنصافها، لأن بإنصافها "يتوقف مسلسل التدهور الأخلاقي الفاسد في مؤسساتنا الحكومية الفلسطينية".

وكتبت المعلمة سحر أبو زينة على صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك رسالة حول ما تعرضت له قائلة:

في صبيحة يوم المعلم .

يرن الهاتف ( بعد السلام و الترحيب): "سَلِّمي العهدة و كوني حاضرة في مكتب التربية".

كنت كما دوماً حاضرة، فتم تسليمي كتاب رسمي مروس بكل ما يلزم، عنوانه (( عقوبة الإحالة إلى المعاش))! كانت العقوبة حسب الكتاب بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠٢٠. بناء على توصيات لجنة التحقيق على خلفية إضراب العدالة. وتم المصادقة عليها بتاريخ ٣٠ / ١١/ ٢٠٢٠!

اليوم وبتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٠ ، و في يوم المعلم الفلسطيني يتم تسليمي كتاب " العقوبة" متأخرا شهرا كاملا . لست أدري أهي سخرية التاريخ أم مهزلة التأريخ و( المؤرِّخ) ! لست أدري أهي أزمة وطن أم أزمة مواطَنة!

تافهةٌ جدا هذه العقوبة إذا كانت هي ثمن موقفي من إضراب طالب بالعدالة خلال أزمة المقاصة! سخيفة جداً هذه العقوبة إذا كانت ثمناً لصرخة كرامتي و كرامة زملائي الذين لم يطلبوا إلا الحق و بحده الأدنى ( العدالة ). رخيصة جدا هذه العقوبة إذا كانت ثمناً للمطالبة بتعزيز صمود شعب وموظفيه تحت الاحتلال خلال أزمة مالية و وطنية مدمرة!

ليس أبلغ من أن يكون تسلمي كتاب العقوبة في نفس يوم المعلم لتوضيح حال المعلم الفلسطيني الذي يحرم من أبسط حقوقه الأساسية؛ من ممارسة حرية التعبير والعمل النقابي الحقيقي المستقل والمطالبة بالحقوق البديهية.. وفقدانه الدافعية والتعزيز و التقدير والأمان المعيشي و الوظيفي و الظهير النقابي.

أشهد الله و الجميع أنه لم يرف لي جفن ولم ترتجف لي سريرة على نفسي بسبب هذه العقوبة، و لكن حجم الرعب الذي يعتريني على هذا الوطن أصبح مهولاً. أن تصل الأمور بنا إلى هذا الحد، يستلزم وقفة كل منا مع نفسه و صدمها بسؤال : إلى أين نحن ذاهبون!؟

سأقاتل مجدداً و سأخوض معركة رفض العقوبة و لن أسلّم، ليس لأجلي، بل لأجل أن يبقى الأمل موجود على هذه الأرض. لأجل أن يبقى ما يستحق الحياة على هذه الأرض.. لأجل أن لا أكون عبرة لكل من تحدثه نفسه بالمطالبة بحقه كما أراد مصدر القرار.

سأطرق كل ما يجب طرقه ما دمت اعلم انني على حق، و لن أوفر جداراً طالما لي حق وراءه..

في يوم المعلم، لن أنس أن أطير أسمى معاني التقدير و التبجيل لكل زملائي في قطاع التربية و التعليم، و أخص بالذكر كل أصحاب المواقف المشرفة في كل المحطات دون خوف أو وجل في ممارسة حقهم النقابي الشرعي.

دمتم بود .