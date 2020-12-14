"الخارجية": تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا لترتفع الإصابات إلى 8441 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي لتستقر حالات الوفاة عند 327 حالة، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 82 إصابة، فيما سجلت 6 حالات وفاة سابقة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جالياتنا هناك بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة، وعدم تسجيل أية إصابة جديدة لهذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 5510 إصابات.