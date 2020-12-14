عائلة الناشط صهيب زاهدة لـوطن: الأجهزة الأمنية اعتقلت أبننا من منزله، والشرطة أخبرتنا بتحويله للنيابة غدا

وطن: قالت عائلة الناشط صهيب زاهدة، إن القوة الأمنية المشتركة اعتقلته صباح اليوم من منزله في الخليل، وحولته إلى مركز الشرطة في المدينة.



وأوضح شقيقه شعيب زاهدة لـوطن، أنه ذهب ووالده الى قسم المباحث التابع للشرطة للاستفسار عن سبب اعتقال شقيقه، فرفضت الشرطة إعطائهم أي معلومات حول سبب الاعتقال أو التهمة الموجهة له، وأخبرتهم بأنه سيتم تحويله غدا إلى النيابة العامة، وبإمكان العائلة ومحاميه الاطلاع على التهمة الموجهة له.

ورجح شعيب بأن يكون اعتقال شقيقه مرتبط بمنشوراته ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي جرت في الخليل على خلفية الإغلاقات.

واتصلت وطن بالناطق باسم وزارة الداخلية د.غسان نمر، للحصول على تعليق منه حول اعتقال الناشط زاهدة، لكنه لم يجيب على الهاتف.