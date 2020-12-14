قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية لبرشلونة

وطن: أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 والتي أجريت بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات مثيرة.

وأوقعت القرعة تشيلسي في مواجهة أتلتيكو مدريد، كما حملت مواجهة نارية لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية من البطولة.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

لايبزغ × ليفربول

بورتو × يوفنتوس

برشلونة × باريس سان جيرمان

أتلانتا× ريال مدريد

إشبيليا × دورتموند

أتلتيكو مدريد × تشيلسي

لاتسيو × بايرن ميونخ حامل اللقب

بروسيا مونشنغلادباغ × مانشستر سيتي

وستقام مباريات ذهاب دور الـ16 على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فبراير 2021.

أما مواجهات الإياب، فسوف تقام أيام 9، 10، 16 و17 مارس 2021.



وسيجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم 19 مارس 2021.

المصدر: RT