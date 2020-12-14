"الخارجية" تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق المقدسات

وطن: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق المقابر والمقدسات في القدس.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، عمليات التجريف التي قامت بها سلطات الاحتلال اليوم بالقرب من المقبرة اليوسفية بمدينة القدس المحتلة، وهدم سور مقبرة الشهداء وهو الجزء الشمالي للمقبرة اليوسفية، بحجة تنفيذ مخطط "مسار الحديقة التوراتية" في المكان، بعد اسبوع من هدم درج وسور المقبرة، في اعتداء سافر على هذا المكان المقدس ومشاعر ملايين العرب والمسلمين.

وأكدت أن هذه الاعتداءات تندرج في اطار مخططات الاحتلال الرامية الى أسرلة وتهويد المدينة المقدسة ومحيطها، من خلال فرض تغييرات جوهرية على واقعها، وطمس هويتها الحضارية العربية المسيحية والاسلامية.

وحمّلت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المدعومة بشكل كامل من ادارة الرئيس ترمب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا وارضة ومقدساته وممتلكاته.

وطالبت من جديد المجتمع الدولي والامم المتحدة وهيئاتها المختصة تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه هذا التمرد الاسرائيلي الفج على القانون الدولي والتطاول على الشرعية الدولية وقراراتها والاعتداء عليها.

وأكدت الخارجية أنها تواصل تنسيق تحركها لفضح وإدانة ووقف هذه الانتهاكات بالتنسيق والتعاون مع نظيرتها الاردنية.

وشددت على أن المطلوب هو محاسبة المسؤولين الاسرائيلين الذين يقفون خلف هذه الجرائم، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لاجبارها على وقف تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية التي تقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.