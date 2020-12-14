الدفاع المدني يقدم إرشادات للمواطنين بخصوص المنخفض الجوي القادم

وطن: أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر وضرورة مراعاة الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، أثناء تأثر البلاد بمنخفض جوي خلال اليومين المقبلين.

وشدد الدفاع المدني في بيان صحفي، على أهمية تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بسبب الرياح، وعدم الخلود إلى النوم والمدفأة مشتعلة، ووضع المدفأة في مكان بعيد عن الأثاث سريع الاشتعال، ومراقبة الاطفال داخل المنزل.

وحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة، وطالب السائقين بالتأني في القيادة وعدم السرعة تجنبا للانزلاق وعدم السيطرة على المركبة.

ودعا البيان المواطنين إلى الاتصال المبكر على رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102.