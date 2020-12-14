الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي أحمد أبو صبيح

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عن الأسير المقدسي أحمد أبو صبيح من بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.

وذكرت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن سلطات الاحتلال أفرجت عن أبو صبيح بعد اعتقاله لمدة شهر ونصف، لافتة إلى أنه كان اعتقل على خلفية نشره فيديو يوثق طرده مجموعة من المطبعين الإماراتيين من المسجد الأقصى المبارك.

وتعرض أبو صبيح للاعتقال عدة مرات في سجون الاحتلال، وللتحقيق في مركز "المسكوبية" غربي القدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، مساء أمس، الشاب قصي هزايلة من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى عقب الاعتداء عليه بالضرب.