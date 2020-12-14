غزة: تسجيل 8 حالات وفاة و157 اصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 8 حالات وفاة و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية داخل المستشفى 340 حالة، منها 188 حالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 740 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 766 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 28502 إصابات، بينهم 8717 حالة نشطة، و19583 حالة تعافٍ و202 حالات وفاة.