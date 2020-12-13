17 وفاة و1226 إصابة بكورونا في دولة الاحتلال خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت الصحة الاسرائيلية، أن عدد إصابات الكورونا في دولة الاحتلال، ارتفع إلى 356478 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2996 وفاة بعد تسجيل 17 وفاة جديدة و1226 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكرت أن مجمل الإصابات هناك 347 مريضا وصفت حالتهم بالخطيرة بينهم 102 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد الإصابات النشطة حاليا 17280 إصابة بعد استبعاد حالات التعافي 336280 والوفيات.

ويتضح من معطيات المجلس ان 103152 اسرائيليا يخضعون حاليا للحجر .