الاحتلال يفرج عن الأسير أمير حزبون

وطن: اطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، سراح الشاب امير وليم حزبون من سكان مدينة بيت لحم بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 16 شهرا.

وجرى حفل استقبال حاشد للاسير المحرر في ساحة المهد بالمدينة بمشاركة فرق كشفية عزفت الموسيقى الشعبية والوطنية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب حزبون ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان اغلبهم من جامعة بير زيت حيث يتلقى تعليمه في كلية الهندسة الالكترونية في السنة الرابعة، وتعرض حزبون خلال اعتقاله بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الاسرى حيث تولى محاموها الدفاع عنه لتعذيب وتحقيق عسكري وتعرض للضرب الشديد.