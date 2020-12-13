الشرطة: اعتقال 24 مطلوبا صادر بحقهم 229 مذكرة قضائية بسلفيت

وطن: أعلنت الشرطة مساء يوم الأحد عن القاء القبض على 24 مطلوبًا للعدالة صادر بحقهم 229 مذكرة قضائية وضبط وإتلاف 26 مركبة غير قانونية وفض حفل زفاف في سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الشرطة في بيان لها أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام والمراكز بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين تم القبض على 24 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم 229 مذكرة قضائية وضبط 26 مركبة وأتلفت 21 مركبة ودراجة غير قانونية.

وأوضحت أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.