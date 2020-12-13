تأجيل النظر في مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى

وطن: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء يوم الأحد، أن موعد طرح مشروع قانون حل الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى تم تأجيله إلى يوم الثلاثاء القادم حيث يأمل حزب (الليكود) سقوط القانون.

وبينت الصحيفة أن سقوط مشروع القانون يعني تأجيل حل الكنيست إلى الـ23 من الشهر الجاري وفقاً للقانون حيث يحتم القانون تمرير الميزانية السنوية حتى ذلك الحين وإلا فسيتم حل الكنيست أوتوماتيكيًا.

في حين، نقل عن مصادر في حزب "أزرق- أبيض" الذي يتزعمه وزير الجيش بيني غانتس الذي دفع باتجاه حل الكنيست أن حزب (الليكود) يتعمد وضع العقبات أمام مشروع القانون.

كما يرفض الحزب التاريخ المقترح للانتخابات القادمة وهو السادس عشر من آذار القادم.

وذكرت مصادر في حاشية غانتس بأن (الليكود) يسعى من وراء عرقلة مشروع القانون الى إحباط مشاريع غانتس بتقليص ميزانية الأحزاب ونشر الأخبار الكاذبة.