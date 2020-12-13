الائتلاف المدني يدعو الكل الفلسطيني الى تغليب لغة الحوار والشراكة

وطن: قال الائتلاف المدني للسلم الأهلي إنه يتابع بقلق بالغ الاحداث التي رافقت قرار الحكومة الفلسطينية اغلاق جزء من المناطق للحد من تفشي فايروس كورونا. وما حدث في مدينة الخليل من اعتداء على أجهزة الامن بإطلاق النار، وتعريض حياة الناس ومصالحهم للخطر.

وعلى ضوء ذلك دعا الائتلاف المدني للسلم الأهلي الكل الفلسطيني للتعاضد في رفض هذه الاحداث وتبيان خروجه عن القيم المدنية لما لها من تداعيات خطيرة على السلم الأهلي وتقويض الحلم الفلسطيني ببناء الدولة.

وأكد الائتلاف المدني دعمه بقوة حق الجميع في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، من خلال القنوات المدنية والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين بهذا الخصوص.

وعبر عن استنكاره ورفضه ما حدث من إطلاق للنار على أفراد الامن، وترويع المواطنين الأمنين. محذرا من خطورة ظاهرة الاستقواء بالاحتلال ضد أبناء شعبنا.

كما حذر الائتلاف من حالة الاستقطاب المناطقي أو العشائري التي قد تعصف بوحدة المجتمع الفلسطيني. مؤكدا على أهمية تغليب الادوات السلمية في التعبير.

ورأى الائتلاف المدني أن حالة التهديد التي نراها اليوم للسلم الأهلي تتطلب تكاتف كافة للمكونات المجتمعية، لجهة فرض القانون ومنع العبث بمكتسبات ونضالات الشعب الفلسطيني، والتأكيد على دور القضاء الفلسطيني في المحاسبة ليشكل رادع لمتجاوزي القانون، ولحماية الدولة وعلو القانون وسمو شأنه.