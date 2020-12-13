مدير صحة رام الله: سيكون هناك توصيات بتشديد الإجراءات في حال استمر المنحنى الوبائي بالتصاعد

وطن: قال مدير صحة رام الله والبيرة الدكتور معتصم جمال محيسن إن المنحنى الوبائي لفيروس "كورونا" في المحافظة في تصاعد مستمر، مضيفا أن هناك زيادة كبيرة وملحوظة على عدد الإصابات بالفيروس بسبب عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة.

وأضاف محيسن، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الأحد، أنه إذا ما استمر المنحى بالتصاعد واذا ما استمر عدم الالتزام من قبل المواطنين، فسيكون هناك توصيات بتشديد الإجراءات داخل المحافظة وإغلاقها بشكل كامل.

وأشار إلى أن هناك إشكالية حقيقية في القدرة الاستيعابية لأعداد المرضى المتزايد، مضيفا أن نسبة الإشغال عالية فيما يتعلق بعدد الأسرّة المتوفرة لمرضى "كورونا" في مستشفى هوجو تشافيز ومجمع فلسطين الطبي.