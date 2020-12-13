الشرطة تعقد ورشة عمل مع مؤسسات المجتمع المدني حول تقرير تقييم فاعلية نظام المساءلة والشكاوى

وطن: عقدت الشرطة المدنية الفلسطينية اليوم في مدينة رام الله ورشة عمل مع مؤسسات المجتمع المدني حول تقرير تقييم فاعلية نظام المساءلة والشكاوى في الشرطة وذلك بالتعاون مع برنامج سواسية المتشرك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.

وافتتحت الورشة التي أدارتها العقيد وفاء شرقاوي بكلمات ترحيبية بالمشاركين من قبل العميد ردينة بني عودة مدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان والأستاذ مأمون عتيلي ممثلا عن برنامج سواسية أكدا خلالها على أهمية استمرار العمل على مأسسة نظام المساءلة والشكاوى في الشرطة وعلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني سواء كان الدور الرقابي على عمل الشرطة أو الدور التوعوي للمواطنين بكل ما يتعلق بنظام الشكاوي والمساءلة.

عقب ذلك قام معد التقرير الدكتور مصطفى عبد الباقي باستعراض التقرير، الذي أعدبدعم من برنامج سواسية، حيث استعرض المنهجية التي اتبعها في عملية التقييم ومنها مراجعة الدراسات والأدبيات وكافة الوثائق التي أعدت سابقا في سبيل تطوير عمل وحدات المساءلة الثلاث في الشرطة وكذلك نبذة عن اللقاءات والمقابلات التي عقدها مع صناع القرار والزيارات الميدانية التي نفذها والمقابلات مع مؤسسات حقوق الإنسان ومع عدد من المشتكين.

وقام الدكتور عبد الباقي كذلك باستعراض أهم المخرجات والتوصيات التي جاءت في التقرير ومنها أهمية تعزيز التوعية للمواطنين بكل ما يتعلق بنظام المساءلة والشكاوى في الشرطة وتوضيح الآليات المتبعة للتعامل مع الشكاوي وكيفية تلقيها ومعالجتها وكذلك أهمية توضيح الأدوار في عمل الوحدات المتخصصة للشكاوي والمساءلة في الشرطة.

وأشار الدكتور عبد الباقي في إطار حديثه عن المخرجات والتوصيات إلى أهمية تبني إجراءات العمل الموحدة لكافة وحدات المسالة للتعامل مع الشكاوى الشيء الذي سيساعد على تعزيز الشفافية وتعزيز الثقة من قبل المواطنين بعمل هذه الوحدات وبالتالي ثقته بمؤسسة الشرطة بشكل عام.

وخلال عملية النقاش قدم المشاركون العديد من المداخلات والأسئلة حول ما جاء بالتقرير تمحورت حول أهمية توضيح الأدوار لوحدات المساءلة والشكاوى وتعزيز التوعية من خلال وضعخطة إعلامية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتدريب وبناء قدرات الطواقم التي تتعامل مع الشكاوى والفصل بين الشكاوى التي تعنى بانتهاكات حقوق الإنسان والشكاوى التي تعنى بالأداء وجودة الخدمات وأن تكون عملية التقييم لفاعلية نظام الشكاوى والمساءلة في الشرطة مستمرة تبدأ من قياس رضى المشتكين عن التعامل مع شكاويهم.

وأوصى المشاركون أن تستمر مثل هذه اللقاءات بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال مجموعة العمل الخاصة بالمساءلة التي تجمع الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان.

يذكر أن المشاركون هم الأستاذ موسى أبو دهيم مدير وحدة الشكاوي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والأستاذ وليد الشيخ مدير مكتب الوسط في الهيئة والأستاذ إسماعيل حسين عضو مجلس نقابة المحامين والأستاذ محمود افرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان والمستشار القانوني علاء بدارنة من مركز حريات والأستاذ أشرف أبو حية من مؤسسة الحق والأستاذ بسام كراجة من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والدكتور عمر رحال مدير مركز شمس والأستاذ أنور غفري من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والأستاذ محمد هادية من مركز الفيصل والأستاذة رنا بهو من بعثة الشرطة الأوروبية.

كذلك شارك ممثلون من وحدات المساءلة الثلاث بالشرطة وهي ديوان المظالم وحقوق الإنسان وأمنالشرطة ومكتب المفتش العام ومن الدائرة القانونية في مكتب اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة ومكتب مساعد مدير عام الشرطة للتطوير والتخطيط ومدير المجالس التأديبية.