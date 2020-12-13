ضَحايا الجَهْل..

كتبت: أسيل عويسات



في كل لحظةٍ ينمو فيها التَّطور يُوازيهِ جهلٌ شاسع، في كلِّ عامٍ تولد أطفال لا ذنب لها بالعيش، تحوي الشوارع في كافة أنحاء العالم مئات الآلاف من الأطفال المشردينَ الذين يفتقرون لمُعيل،،

يرجع ذلك إلى أسبابٍ اجتماعيةٍ ونفسيةٍ وغيرها الكثير نتجت من الأسرة والمجتمع بعد ما صرحت منظمةُ الأممِ المتحدةِ عن عدد الأطفال المشردين كظاهرةٍ منتشرةٍ بوضوح في كافة أنحاء العالم، إذ صرحت أنَّ ما يزيدُ عن 150 مليون طفلٍ من مختلفِ أنحاء العالم يصنفونَ ضمن أطفالِ الشوارع، مع لجوءِ كثيرٍ منهم لاحتواء أنفسهم واقتناء لقمة عيشهم بطرقٍ غير سلميةٍ شرعيةٍ وقانونية..

تنمو تلكَ الظاهرة وتتطورُ في كل لحظةٍ يقرر فيها الأهل تزويج أبنائِهم مع علمهم ودرايتهم أنه ليس السّنُّ المناسبُ للزواج وتحملِ المسؤوليّة ولا حتى إنجاب الأطفال وعدم تقديمِ القدر الكافي من الاهتمام والرعاية الأسريّة، إضافةً إلى التفكك الأسريّ الناتج عن نضجِ الزّوجين بعدَ فوات الأوانِ حيث يكونون قد أنجبوا أطفالاً معنّفون نفسيّاً من الاضطراباتِ الأسريّة..

ومن هذهِ الظَّواهر: الأعمال الكثيرة التي يمارسها أولئك الأطفال خاصّة في بلادنا "فلسطين"؛ بسبب الفقر الشَّديد الذي يدفع الأهالي إلى إرسالِ أبنائهم للحصول على المال بأي طريقة، كالسَّرقة، التّسوّل، أو الاضطرار لبيع منتجات بثمنٍ بخس؛ لإرضاء ذويهم وعدم التَّعرّضِ لأيّ نوعٍ من العنف..

كما أثبتت العديدُ من الإحصائيّات والبنود كَنصّ "البند الثَّالث من المادة 10 من العهد الدّوليّ": "وجوب اتّخاذ تدابيرَ حماية ومساعدة خاصّة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أيّ تمييز بسبب النّسب أو غيره من الظّروف، ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقينَ من الاستغلالِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ، كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أيّ عمل من شأنه إفساد أخلاقِهم، أو الإضرار بصحّتهم، أو تهديد حياتهم بالخطر، أو إلحاق الأذى بنموّهم الطّبيعي.. وعلى الدّول أيضًا أن تفرض حدودًا دنيا للسّن، يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور، ويُعاقب عليه".

ينبغي لكثيرٍ من المؤسسات المختصّة بفئة الأطفال والمشاكل الأسريّة عمل حملات توعوية وإرشادات ودورات تدريبيّة للمقبلين على الزّواج بكيفية التعامل مع الأطفال المقبلين على حياةٍ جديدة، وأيضاً فرض عقوبات صارمة على من يشرع في بناءِ أسرة غير قادر على تحمل مسؤوليّتها، وتفعيل دور الإعلام لحماية ضحايا تلك الأسر المفكّكة، وتنظيم حملة ضغط ومناصَرة لتطوير التشريعات المتعلّقة بالأطفال لحماية حقوقهم ومراعاة شؤونهم وخصوصيتهم لعلاج الأسباب التي تدفعهم للالتحاق بسوق العمل وهُم أطفال.

دعمُ الجهات المختصّة والمعنيّة يمكنهُ الحدُّ من انتشارِ تلك الظّاهرة على مدى أوسع من ذلك؛ لضمانِ استمرارِ بناء المجتمع بوعي ورقيّ ورُشد...