فلسطين نموذجا للتعايش

كتبت: ثراء منذر دعيس

إن الوحدة بيننا هي صمام الأمان لنا واختلاف الدين بيننا لا يفرقنا وستظلُ وحدتنا تمثلنا أمام العالم. قلب مسيحي وقلب مسلم كلاهما قلبٌ واحد، قد تختلف طريقة حياتهما، ولكن سيبقى القلب واحدٌ، فنحن هنا في موطني فلسطين نرى الجامع بجانب الكنيسة وتعلو أجراس الكنائس ممزوجة بأصوات الآذان، ونرى صديقين إحداهما مسلم والآخر مسيحي، حين نرى هذا التعايش الجميل سترغب لو أنك حين تنطق (مسلم ومسيحي)، يسقط حرف الواو يسقط بلا عودة وتصبح (مسلمسيحي).

فمنذ الأزل عاش المسلمون والمسيحيون في الشرق الأوسط قروناً عديدة، وكان التعايش السلمي فيما بينهم نموذجاً لتعايش، فمعاً بنوا الأوطان وبهم نهضت وتطوّرت، ومعاً تستمرّ. وكانوا وما زالوا في تعايشهم عائلة واحدة رغم كل الظروف والتحديات فهذا لن يفرقهم بل سيعزز الوحدة المكانية ويكون سبباً رئيسياً لمزيد من التلاحم والتماسك بينهم، وكانت وما تزال بلادي مثالٌ لتعايش السلمي، فنجد القدس وبيت لحم نموذجاً على ذلك، ففيهما يسكن المسيحي والمسلم في نفس الحي يتشاركون الفرح والترح والسعادة والحزن، وتراهم يدافعون عن بعضهم البعض، فهم إخوةٌ منذ قديم الأزل يجمعهما وطن واحد ودم واحد رغم اختلاف عقيدتهما، ترى مسلم يمنع حرق الكنيسة وترى المسيحي يقف محتج على إغلاق أبواب المسجد الأقصى فالتعايش بينهم مبني على الود والرحمة، لطالما كانت زينة أعياد الميلاد تعلق في بيوت المسلمين والمسيحية، وزينة رمضان والأعياد الإسلامية تعلق في بيوت المسيحية والمسلمين.

وهذا التعايش يمكن إعطاءه كدروس لدول الأخرى، في حين أن هناك دول لا تقع تحت الاحتلال كموطني، إلا أننا لا نجد فيها مثل هذا التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وقد نجد بينهم العنصرية بشتى أنواعها، ولكن في بلدي رغم الاحتلال ومضايقته وصعوباته، ورغم التضييق السياسي والاقتصادي ومصادرة الأراضي من المسلمين والمسيحيين الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولاته الدائمة لإفساد العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، إلا أن أبناء الديانتين يعيشون في تسامح ومودة على أرضٍ واحدة، أرضٌ تجمعهم على الفرح والحزن، وتجمعهم على ضحكة واحدة وعلى دمعة واحدة. فَهُم يعيشون معاً في تسامح ومودة، بل إنهم قدموا مثالاً راقياً يؤخذ به للتعايش والتسامح، ونجحوا في تعزيز اللُحمة الانسانية الوطنية وقيم التفاهم والشراكة التي تعزز وتوطد ليكون قوياً وصامداً امام الاحتلال.

نحن أخوة لا تفرقنا الظروف.