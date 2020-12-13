إجبارٌ مبطن.. انفجار سكانّي في مخيم شعفاط ومحيطه

كتبت: شهد قواسمي

أخبرني أحد المقدسيّن المختصين في الشؤون الاجتماعية للمدنية أن الاحتلال يسعى لإفراغ منطقة القدس من السكان المقدسيّن بإتاحة مناطق مثل مخيم شعفاط وكفر عقب فيسكنوها ويحافظون على الهوية المقدسية في الوقت ذاته.

وقال إن هذا الإجراء لا يلجأ إليه المقدسي إلا بعد ضغط كبير من الضرائب والتكاليف الباهظة التي يفرضها الاحتلال وخاصةً على من يقتنون البلدة القديمة، فيجدون هذه المناطق ( مخيم شعفاط_ كفر عقب) أيسر للمعيشة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

ونلاحظ المعاناة التي تعيشها مثل هذه المناطق، حي راس خميس المحيط لمخيم شعفاط أكبر مثال على هذه المعاناة، إذ أصبح يعاني من البناء العشوائي والسريع، وتحول المناطق الطبيعة فيه إلى مباني ومنشآت سكنية، وفي ظل غياب خدمات بلدية الاحتلال ومنع الاحتلال للسطلة الفلسطينية من التدخل في تلك المناطق بناءً على تقسيم المناطق الذي جرى في اتفاقية أوسلو فإن المنطقة توشك على الانفجار.

بالرغم من أن سكان حي راس خميس يتبعون لإدارة بلدية الاحتلال، ويدفعون كافة الضرائب المستحقة عليهم إلا أن بلدية الاحتلال تتنصل من خدماته، ويفتقر الحي لأدنى مقومات الحياة ويعاني من سوء البنية التحتية، ولا يوجد أي مواصلات داخلية للمواطنين، مما يطرهم إلى الاستعانة بمواصلات مخيم شعفاط أو قرية عناتا، بالإضافة إلى ذلك منع الإغلاق الذي قام به الاحتلال بإقامة جدار الضم والتوسيع على معبر راس خميس حيث يعتبر المركز الرئيس الذي يستخدمه أكثر من 17 ألف مقدسي يعيش في الحي من الدخول والخروج منه وأصبح عائقًا كبيرًا، مما دفع سكانه للتوجه إلى حاجز مخيم شعفاط الذي يعاني من أزمات خانقة أغلب الأوقات.

إن أكثر ما يخشاه المواطنون في هذا الحي هو انفجار الوضع الأمني والاجتماعي، فظاهرة انتشار المخدرات والسلاح غير المشروع بدأت تزداد في الفترة الأخيرة، مما سبب ضيق العيش حيث لا يوجد أي خيارات متاحة أمام سكان تلك المناطق غير المكوث فيها دون أي فكرة عن مستقبلهم، ويتمنون التداخل والسيطرة على عمليات البناء العشوائي سواء من جانب الاحتلال أو السلطة الفلسطينية.