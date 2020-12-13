بريكسيت: بريطانيا والاتحاد البريطاني يتفقان على مواصلة المفاوضات

وطن: اتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على مواصلة المحادثات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس االوزراء البريطاني بوريس جونسون وأورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان مشترك عقب اتصال هاتفي بينهما صباح اليوم "إن المسؤولية تتطلب من الطرفين في هذه المرحلة بذل جهود إضافية".

وناقش الطرفان القضايا الأساسية التي لم يتوصل إلى اتفاق بشأنها بعد، واتفقا على اصدار تعليمات للمفاوضين بمواصلة المحادثات في بروكسل للنظر في إمكانية التوصل إلى اتفاقية في هذه المرحلة المتأخرة.

وتتمحور المفاوضات حالياً حول مدى امتثال المملكة المتحدة مستقبلا لقواعد الاتحاد الأوروبي الاقتصادية ومسألة الصيد البحري في المياه البريطانية. ويصر الاتحاد الأوروبي على حرمان المملكة المتحدة من ميزة دخول أسواقه بلا جمارك دون الوفاء بقواعد منافسة متكافئة.

بي بي سي