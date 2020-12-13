كورونا | 29 بلدة فلسطينية بالداخل المحتل في الدائرة الحمراء

وطن: بلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس الكورونا لصباح اليوم في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، لا يشمل المدن المختلطة، 60,801 مصابا. في حين بلغ مجمل عدد الإصابات في مجمل أراضي الداخل المحتل 356,015 مصابا. وبهذا تواصل نسبة الإصابات في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل من مجمل عدد الإصابات في الداخل المحتل في الارتفاع لتبلغ 17.1% ، وفق ما أفادت الهيئة العربية للطوارئ في بيان لها.

واضاف البيان :" ارتفع عدد الإصابات في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل خلال نهاية الأسبوع بـ 1,753 إصابة جديدة ليبلغ مجمل عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي 3,677 إصابة جديدة، في المقابل وعلى مستوى الداخل المحتل فقد تم تسجيل 10,703 إصابة جديدة لذات الفترة. وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل الى 34.4% من مجمل المصابين الجدد في الداخل المحتل.

وخلال فترة الأسبوع الماضي، فقد تم تسجيل الارتفاع الأكبر في عدد الحالات الجديدة في مدينة سخنين مع تسجيل 274 إصابة، في حين بلغ عدد الإصابات الجديدة في الناصرة 240 إصابة وفي طمرة 193 إصابة وفي شفاعمرو 174 إصابة وفي ام الفحم 144 وكفر كنا 103 وكذلك دالية الكرمل مع تسجيل 102 إصابة جديدة.

يستمر الارتفاع في عدد الحالات النشطة في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل ليبلغ 6,359 مع تسجيل ارتفاع بلغ 784 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. هذا وارتفع عدد الحالات النشطة على مستوى مجمل مناطق الداخل المحتل ليبلغ 17,341 مع زيادة بلغت 3,611 عن الأسبوع الذي سبقه. وبهذا تنخفض نسبة الحالات النشطة في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل.

وتابع البيان :" ارتفع عدد الوفيات في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل الى 419 وفاة مع تسجيل 22 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي. في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى الداخل المحتل بـ 74 وفاة لذات الفترة ليبلغ مجمل عدد الوفيات في الداخل المحتل 2,981 وبهذا ترتفع نسبة الوفيات في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل 14.1% من مجمل عدد الوفيات في الداخل المحتل.

وبلغ عدد الحالات الخطرة والخاضعة للعلاج لأجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل 39 حالة من مجمل 128 حالة يضاف الى ذلك 77 حالة تعرف بالصعبة من مجمل 214 على مستوى الداخل المحتل.

يشار الى وجود 29 بلدة فلسيطينية الداخل المحتل في الدائرة الحمراء ، وهي: طمرة، سخنين، أبو غوش، البقيعة، ساجور، اعبلين، كفر مصر، يافة الناصرة، طرعان، كابول، جلجولية، شعب، سولم، دالية الكرمل، طلعة عارة، يانوح جت، كفر كنا، المشهد، البعنة، بعينة نجيدات، شفاعمرو، كعبية طباش حجاجرة، جت، كفر قاسم، بسمة، دير الأسد، كفر مندا، دير حنا والرامة إضافة الى 23 بلدة في اللون البرتقالي " .