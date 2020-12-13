راموس يدخل تاريخ "ديربي مدريد"

وطن: حطم قائد ريال مدريد، المدافع الدولي الإسباني، سيرخيو راموس، رقما قياسيا بعد مشاركته مع فريقه في "ديربي مدريد"، ضد الجار أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة الـ13 من "الليغا".

وشارك راموس أمس السبت، في "ديربي مدريد" للمرة الـ43 في مسيرته، ليصبح بذلك المدافع المخضرم البالغ عمره 34 عاما، اللاعب الأكثر مشاركة في المواجهات في تاريخ "ديربي" العاصمة الإسبانية، متفوقا على الأسطورتين خينتو، وسانشيز، اللذين لعبا ضد أتلتيكو مدريد في 42 مباراة، وميشيل، وسانتيانا (36 لقاء)، وكريم بنزيما، وشيندو، وبيري (35 مباراة)، والحارس إيكر كاسياس (34 مباراة).

وجاءت مشاركة راموس، الذي انضم للريال في العام 2005 قادما من إشبيلية، في مباريات "ديربي مدريد" على الشكل التالي: 26 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني، و7 مباريات في كأس ملك إسبانيا، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و3 مباريات في كأس السوبر الإسباني، ولقاء واحد في كأس السوبر الأوروبي.

المصدر: sports.ru