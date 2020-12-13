إعادة فتح ضريح الرئيس ياسر عرفات أمام الجمهور

وطن: أعلن مؤسسة ياسر عرفات عن فتح ضريح الرئيس المؤسس ياسر عرفات، اعتباراً من يوم غد الإثنين الموافق 14/12/2020، للأفراد وليس للمجموعات ومع اتخاذ كافة اجراءات الوقاية الصحية بما في ذلك إرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وتجدر الإشارة بأن منطقة الضريح هي فضاء مفتوح، علماً بأن المؤسسة ستسمر بإغلاق متحف ياسر عرفات أمام الجمهور .

ويأتي هذا القرار بعد مراجعة وزارة الصحة، والتأكد من إنسجام ذلك مع إجراءات الوزارة، هذا وسيتم اعادة النظر في القرار على ضوء الوضع الصحي العام.