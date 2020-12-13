غزة: 6 وفيات و406 إصابات بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة، و406 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية داخل المستشفى 374 حالة، منها 187 حالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 700 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 1532 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 28345 إصابة، بينهم 9308 حالة نشطة، و18843 حالة تعافٍ و194 حالة وفاة.