الرئيس عباس يلتقي أمير قطر في الدوحة

وطن: يزور الرئيس ، محمود عباس، اليوم الأحد، قطر في زيارة رسمية يلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، أمس السبت: "الرئيس عباس يصل الدوحة، مساء الأحد، في زيارة رسمية (لم تحدد مدتها)".

وأشار البيان إلى أن الرئيس عباس "سيلتقي بأمير البلاد يوم الاثنين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة لآخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية".

وتأتي هذه الزيارة بعد 4 أيام على إعلان الاحتلال تطبيع علاقاتها مع سادس دولة عربية (المغرب) والرابعة في عام 2020، من بينها الإمارات والبحرين المقاطعتان لقطر.

ونهاية الشهر الماضي، أجرى الرئيس عباس زيارتين إلى الأردن ومصر التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط.

وتتزامن زيارات الرئيس عباس للدول العربية الثلاث مع مساعيه لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع العام 2021، حيث طالب في سبتمبر الماضي، من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مثل هذا المؤتمر.

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