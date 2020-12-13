الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم شقتيها في سلوان

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي عائلة مقدسية على هدم شقتيها قسريًا في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت عائلة الخالص بأنها شرعت بتنفيذ قرار الهدم الذاتي، تفاديًا لدفع غرامة مالية جديدة قيمتها 300 ألف شيكل، لافتة إلى أن الشقتين تعود للشقيقين محمد ومحمود الخالص.

وأوضحت أن آليات بلدية الاحتلال هدمت قبل نحو شهرين جزءًا من الشقتين، وخلال ذلك تعطلت آلات الهدم ولم تكمله البلدية، وبعد انسحاب طواقم البلدية والشرطة من المكان فرضت على العائلة غرامة مالية قيمتها 70 ألف شيكل "أجرة هدم"، كما فرضت عليها إكماله.

وأشارت إلى أن البناء قائم منذ عام، وكان يعيش في الشقتين قبل هدمهما محمود وزوجته و5 أطفال، وشقيقه محمد وزوجته و3 أطفال، وتبلغ مساحة كل شقة 90 مترًا مربعًا.