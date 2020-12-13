هجمات بقنابل وبنادق في العاصمة الأفغانية تخلف 3 قتلى

وطن: قالت الشرطة الافغانية إن هجمات منفصلة بقنابل وأسلحة نارية، يوم الأحد، خلفت ثلاثة قتلى على الأقل في العاصمة الأفغانية، وذلك بعد يوم من وابل من قذائف الهاون التي هزت المدينة.

وأسفر انفجار قنبلة مثبتة في عربة مدرعة في شمال كابول عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين على الأقل، بحسب فردوس فارامارز، المتحدث باسم قائد شرطة كابول. ولم يتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

وأفاد فارامارز أيضا أن مسؤول ادعاء عام بالحكومة الأفغانية قتل بالرصاص في شرق كابول. وقال المتحدث باسم الشرطة إن المدعي كان في طريقه إلى مكتبه عندما تعرض للهجوم في حي كارت إي ناو.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجمات في كابول. وتبنى تنظيم داعش هجمات متعددة على العاصمة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجمات مروعة على مؤسسات تعليمية أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 50 شخصا، معظمهم من الطلاب.

ووقعت هجمات، الأحد، بعد يوم من ضرب مسلحي داعش العاصمة بوابل من قذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة آخر، وسط تصاعد العنف على مستوى البلاد.