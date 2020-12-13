"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر المنصرم

وطن: قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل انخفاضا مقداره 0.37% خلال شهر تشرين الثاني 2020 مقارنة مع شهر تشرين الأول 2020، بواقع 0.42% في قطاع غزة، وبمقدار 0.38% في الضفة، وبمقدار 0.23% في القدس.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.70%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 4.53%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.09%، وأسعار البيض بمقدار 2.07%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.26%، رغم ارتفاع أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 4.16%، وأسعار الغاز بنسبة 3.02%.

وانخفض سعر الموز ليصل بالمتوسط الى 4 شواقل/1كغم، وسعر البندورة عناقيد حبة كبيرة ليصل بالمتوسط الى 6 شواقل/1كغم، وسعر الدجاج الطازج ليصل بالمتوسط الى 13 شيقلا/1كغم، في حين ارتفع سعر البصل ليصل الى 4 شواقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين الثاني 2020 مع شهر تشرين الثاني 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.76%، بواقع 1.11% في الضفة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.79% في قطاع غزة، وبنسبة 0.28% في القدس.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.42% خلال شهر تشرين الثاني 2020 مقارنة مع شهر تشرين الأول 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.63%، وأسعار البيض بمقدار 4.98%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.07%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.06%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 10.89%، وأسعار الغاز بنسبة 4.66%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.40%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 1.79%.

وسجلت أسعار البندورة عناقيد حبة كبيرة انخفاضاً لتصل بالمتوسط الى 4 شواقل/1كغم، وسعر البيض ليصل بالمتوسط الى 10 شواقل/2كغم، في حين ارتفع سعر البصل ليصل بالمتوسط الى 3 شواقل/1كغم، كما وصل سعر اسطوانة الغاز الى 62 شيقلا/12كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة انخفاضا مقداره 0.38% خلال شهر تشرين الثاني 2020 مقارنة مع شهر تشرين الأول 2020، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.83%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 2.33%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.15%، وأسعار البيض بمقدار 1.11%، رغم من ارتفاع أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 5.00%، وأسعار الغاز بنسبة 2.37%.

انخفض سعر كل من الدجاج الطازج ليصل بالمتوسط الى 12 شيقلا/1كغم، والموز ليصل الى 4 شواقل/1كغم، والبندورة عناقيد حبة كبيرة الى 7 شواقل/1كغم، والبيض الى 17 شيقلا/2كغم، في حين ارتفع سعر البصل ليصل بالمتوسط الى 4 شواقل/1كغم، كما وصل سعر اسطوانة الغاز الى 64 شيقلا/12كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.23% خلال شهر تشرين الثاني 2020 مقارنة مع شهر تشرين الأول 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.83%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.63%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.53%، وأسعار الأرز بمقدار 1.01%، رغم من ارتفاع أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 21.60%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.39%.

وانخفض سعر كل من الموز ليصل بالمتوسط الى 4 شواقل/1كغم، والبندورة عناقيد حبة كبيرة ليصل الى 7 شواقل/1كغم، في حين ارتفع سعر البصل ليصل الى 5 شواقل/1كغم، وسعر البيض ليصل بالمتوسط الى 25 شواقل/2كغم، وسعر الدجاج ليصل الى 19 شيقلا/1كغم، وسعر اسطوانة الغاز الى 123 شيقلا/12كغم.