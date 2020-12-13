الحياة تعود لطبيعتها في قطاع غزة بعد يومين من الإغلاق

وطن: عادت الحياة الطبيعية إلى محافظات قطاع غزة، صباح الأحد، بعد إغلاق شامل وحظر التجوال استمر ليومين.

وسمح للمخابز بالعمل بدءا من الساعة 10 مساء أمس، وكذلك المزارعين، والصيادين سمح لهم بالتحرك عند الساعة 3 فجرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أمس السبت، إن نسبة التزام المواطنين بحظر التجوال يومي الجمعة والسبت تكاد تكون كاملة، عدا بعض المخالفات البسيطة جداً.

واعتبر أن ما تحقق هو محطة ناجحة يُبنى عليها، آملاً المحافظة على ذلك عبر الالتزام بالكمامة، وتفادي الازدحام والتجمع.

وأضاف أن جهوداً كبيرة بُذلت للتحضير والتهيئة خلال الأيام الماضية، وصولاً إلى هذه الحالة من الانضباط والالتزام.

وأكد أن هذه الحالة تدل على حالة الوعي الكبير لدى المواطنين وتقدير الأزمة التي نعيشها، مشيراً إلى أن ذلك سيعود إيجاباً على صعيد مواجهة الأزمة.

وأشار البزم إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية تعاملت مع عدد من مخالفي قرار حظر التجوال، وتم نقلهم لمراكز الحجر.

ولفت إلى أنه سيتم إخلاء سبيل كل الموقوفين خلال اليومين الماضيين صباح الأحد، بعد التوقيع على تعهدات بعدم تكرار المخالفة، مؤكداً أنه في حال التكرار سيتم إحالة المخالفين إلى المحكمة.

وأكد أن قرار منع التجمعات ومنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء ما زال سارياً خلال الفترة المقبلة.

وأشار البزم إلى أن قرار الإغلاق وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مبيناً أنه سيكون بعد ذلك تقييم جديد تبعاً لمستجدات الحالة الوبائية.