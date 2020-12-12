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فرنسا.. اعتقال 142 شخصا من المتظاهرين ضد قانون الأمن الشامل

12.12.2020 11:21 PM
فرنسا.. اعتقال 142 شخصا من المتظاهرين ضد قانون الأمن الشامل

وطن: أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن اعتقال 142 شخصا على خلفية المظاهرات المنددة بمشروع قانون الأمن الشامل.

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب دارمانان: "القوة بقيت مع القانون، هناك المئات من (المخربين) جاؤوا لارتكاب أعمال عنف".

وأضاف: "عبر استراتيجية الحزم المضادة، تم اعتقال 142 شخصا من المخربين، ما أدى إلى منعهم وحماية التجار".

ويتظاهر الفرنسيون اليوم السبت مجددا في عدة مدن، من بينها باريس وليون وبوردو وليل، ضد قانون "الأمن الشامل" لمطالبة الحكومة بالتخلي عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة.

وفي العاصمة باريس، انطلقت مسيرة احتجاجية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا من ساحة "شاتلي، باتجاه ساحة الجمهورية.

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