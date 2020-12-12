الآلاف يتظاهرون في دولة الاحتلال ضد نتنياهو ويطالبون برحيله

وطن: تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، للأسبوع الـ 25، مطالبين باستقالة نتنياهو، ومنددين بتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا.

وذكرت قناة "كان" أن قرابة ألفي شخص تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس المحتلة، حاملين في أياديهم مشاعل مضاءة، مرددين هتافات ضده وضد تعامل حكومته مع أزمة كورونا.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، إلى أنّ الشرطة اعتقلت 3 متظاهرين، فيما احتجزت 10 آخرين على ذمة التحقيق.

كما تظاهر الآلاف عند عدة تقاطعات وجسور في "تل أبيب"، حيث تم إغلاق بعض الشوارع أمام حركة المرور.

وفي قيسارية، تظاهر المئات أمام منزل نتنياهورافعين شعارات من بينها: "جئنا للتخلص من الظلام" في إشارة إلى نتنياهو.

ومنذ أشهر، يتظاهر أسبوعيًا آلاف الإسرائيليين ضد نتنياهو وحكومته، في إطار ما وصفوه بـ "سوء إدارة أزمة كورونا".