المغرب بدأ سنة 2020 وأنهاها بـ"إسرائيل"

وطن: بدأ المغرب سنة 2020 "بإسرائيل" وختمها كذلك "بإسرائيل". بدأ العام بقضية تجسس على الصحافيين والنشطاء باستعمال برامج تجسس إسرائيلية، وانتهى بإعلان تطبيع رسمي للرباط مع تل أبيب مقابل اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء الغربية.

بداية 2020 في المغرب، منظمة العفو الدولية توجه اتهامات للمغرب بالتجسس عل صحافيين ونشطاء بالاستعانة بأنظمة معلوماتية إسرائيلية، لكن الرباط نفت ونددت وطالبت بالأدلة.

هدأت القضية بعدما فاجأ وباء كورونا الجميع، إذ أعلنت الرباط حجرا صحيا هو الأطول من نوعه عبر العالم.

انتهى الحجر لكن حالة الطوارئ الصحية ما زالت قائمة حتى 2021، ومعها امتدت حالة الجمود الاقتصادي، خاصة أن معظم الأنشطة الاقتصادية الحيوية لها ارتباط بالخارج وعلى رأسها السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج.

في سياق ذلك، أعلن عاهل البلاد الملك محمد السادس أن الوباء عرى هشاشة النظام الصحي والاجتماعي في المغرب، مؤكدا أن سنة 2021 ستكون سنة إدماج ملايين المغاربة في نظام حمائي للجميع.

وفي خضم تزايد حالات الإصابة والوفيات بكورونا في المغرب، أعلنت الرباط أنها من أولى البلدان التي ستحصل على لقاحات كورونا من مختلف مصنعيها وستوزعه مجانا على مواطنيها.

خبر أسر المغاربة، بعد أن اندلعت أزمة الكركرات على الحدود الموريتانية مع جبهة بولياسريو الانفصالية، لينتهي النزاع بفرض الرباط الأمر الواقع ميدانيا مقابل استمرار الطرف الآخر في نشر أخبار زائفة حول تحرير ما يسمى بالصحراء الغربية.

توازيا مع ذلك هنأت الرباط نفسها بنجاح حوار بوزنيقة بين الليبيين بخصوص تقاسم المناصب السيادية في سبتمبر، قبل عودتهم نهاية أكتوبر إلى طنجة لتوحيد البرلمان، المؤسسة التشريعية للبلاد.

لم يختتم المغرب 2020 بليبيا، بل بهدية من الإدارة الأمريكية، تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع الرباط علاقاتها مع تل أبيب.

وتنتهي سنة 2020 في المغرب بكثير من السياسة وقليل من الأمل الذي عقده المغاربة لتحقيق آمالهم المؤجلة منذ زمن منذ ما قبل زمن كورونا.

المصدر: مونت كارلو