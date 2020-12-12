هل يبقى الإنسان سَجين عاداته وتقاليده؟

كتبت: ماريا عودة

يولد الإنسان و يعيش حياته بطريقة تتوافق مع بيئته و مجتمعه ، تنمُو خصاله و تنشأ على عاداتٍ و تقاليد يغرسها بِهِ مجتمعه و تربيه عليها أسرته، يتبلور من صُغره داخل معتقداتٍ تصبح جزء من حياته مع مرور الزمن حتّى أن الإنسان اعتاد على وجود هذه العادات بشكلٍ أو بآخر. يُقال أنَّ أيّ شيء يفعله الإنسان لمدّة شهر تصبح عادة لديه ترافقه في حياته اليومية ، و العادة هي الفعل الذي اعتاد الإنسان على عمله حتى أصبح من روتينه اليومي لا يفارقه، و لكل مجتمع عاداته التي يتميز بها و الذي يربي عليها أفراده.

فمجتمعاتنا العربية بكامل أقطارها تقوم على العديد من العادات و التقاليد منها ما يُشكّل الغلاف الذي يحمي المجتمع من أمورٍ غربية تتغلغل داخل مجتمعاتنا ، و منها ما هي غريبة و فيها من الجهل الذي يحدّ من حرّية الفرد ، حتى أنها وصلت لحدّ التقديس و الذي يخرج عنها كالكافر الذي يخرج عن دينه .

إنَّ الإنسان لا يجرؤ على تغيير تقاليد مجتمعه التي هي موروث اجتماعي حافظ عليه أجدادُنا منذ مئات السنين و ما زال المجتمع يحافظ عليه ، أصبحت ركائز أساسية في التكوين العقلي و النفسي للأفراد ، تقوم المجتمعات بنسخها في عقولهم ، فيعيش الإنسان عاجز في التّخلي عن بعضها ، لخوفهم من الخروج عن التيار، و العواقب التي تترتب على التغيير، فقد يظن البعض أن سلمهم في ما يسيرون عليه من عادات ، و يظن البعض الآخر أن عليهم أن يتمردوا على بعضها لأنها أصبحت تضرّ في المجتمع ، و في كلا الحالتين يبقى الأمر صعباً و يحتاج إلى مراحل إقناعٍ تُرفضُ أحياناً و تُقبلُ أحياناً أُخرى ، فعلى سبيل المثال قيام العادات العشائرية بما يُعرف " بالعطوة " أو يوم الصُلح ، يتم دفع مبلغ كبير من المال مقابل مثلاً جريمة قتل ، فيتعامل المجتمع مع الضحية على أنها سلعة يُراد شرائُها، و لم يستطيع أحد التغيير لأنَّ البعض يراها الحلّ المناسب و البعض الآخر عاجز عن تغييرها .

مع مرور الزمن تُصبح بعض العادات لا تتناسب مع متطلبات العصر، و الإبقاء عليها يسبب ضرراً لكل أفراد المجتمع ، لذلك تجد أصواتاً تُنادي بالتغيير ، و تستمر بالمُطالبة بهذا التغيير كحاجة مجتمعية ، و تدريجياً تتغير بعض من تلك العادات إذا اقتنع أغلبية المجتمع بأهمية تغييرها ، أو إذا أجبَرت الظروف المجتمع على التغيير و عندما تزول تلك الظروف لرُبّما تستمر الأغلبية في السلوك الجديد . فمثلاً المآتم في فلسطين و عادة تناول الطعام في مثل هذه المناسبة و التي تكلّف أصحاب الشأن الكثير من المال و تذهب هدراً، هنالك أصوات كثيرة كانت تطالب بإلغائها لكن الخوف الذي يسيطر على الناس من الخروج عن المألوف أجبرهم في البقاء عليها ، بينما في ظلّ ظروف وباء الكورونا الذي منع الناس من إقامة العزاء بالشكل المعتاد و أصبحت التعزية مختصرة أمام المقابر ، ما جعلهم يقومون بإلغاء تناول الطعام ، و لرُبّما عندما يزول هذا الوباء يستمر البعض بإلغاء تناول الطعام في المآتم ، و مع مرور الوقت تصبح عادة في المجتمع.

إذاً لا بدّ من التغيير في العادات و التقاليد إذا تعارضت مع مصلحة الإنسان سواء مصلحة اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو صحيّة ، ولكنّها تحتاج إلى وقت لكونها لا تتعلق بشخصية فرد بل بمجتمع وُلِدَ عليها . لذلك يحتاج تغيير العادة إلى وقت و إلى تغيير في الظروف التي ساعدت على نشأتها لكي تصبح الحاجة ملحّه لتغيير هذه العادات و التقاليد.