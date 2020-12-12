مآخذ التعليم الالكتروني

كتبت: ايناس صلاح

خيمت أزمة كورونا بظلامها على قطاع التعليم ؛ إذ توجهت المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية لإغلاق أبوابها منعاً لانتشار الفيروس ومحاولة للحد من فرص انتشاره حيث سجلت هذه المرحلة خسائر كبيرة في التعليم ، فبين يوم وليلة تحول تعليم جميع الطلبة من نظام التعليم التقليدي الى التعليم عن بعد في ظل أزمة قد تطول.

يواجه التعليم تحديات كبيرة وحقيقية في واقع عالمنا العربي ، فقد اختلف محتوى وطريقة تقديمه ، ومواكبة هذا التغير السريع سواء من جهة المعلمين أو الطلاب ليش بالأمر اليسير ، فهل سيتأثر التحصيل العلمي لدى الطلاب بهذا القرار ؟

إن استخدام الإنترنت في العملية التعليمية ليس وليد اليوم بل يعود إلى ما قبل عام 2000 ومعظم الجامعات تستخدم اليوم ما يسمى (أنظمة إدارة التعلم) ، وفي ظل "أزمة كورونا" التي يعيشها العالم؛ توجهت غالبية المؤسسات التعليمية نحو التعليم الإلكتروني كبديل أنسب لضمان استمرار العملية التعليمية. وزاد بشكل ملحوظ استخدام تطبيقات محادثات الفيديو عبر الإنترنت مثل "زوم" و"غوغل" و"ميتينغ" و"ويب إكس ميت" وغيرها.

بلغت عمليات تحميل هذه البرامج 62 مليون مرة خلال فترة ما بين 14-21 مارس/آذار 2020، أي مع بداية عمليات حظر التحرك في كثير من الدول ، كما تضاعف استخدام الكثير من التطبيقات والبرامج التعليمية ؛ مثل حقيبة غوغل التعليمية و"أوفيس 365″ وتطبيقات "أبل" ومواقع خدمات التقييم والأنشطة التفاعلية.

تحديات التعلم عن بعد:

بالرغم من ايجابيات التعلم الالكتروني إلا ان التحديات التي يواجهها صعبة في ظل ضعف البنية التحتية لمثل هذه العملية في دولة نامية كفلسطين ، بعدما كان دور الأب أو الأم يقتصر على متابعة العملية التعليمية من المنزل والتزام الابن أو البنت بالدراسة في المدرسة، تحوّل الأمر بسبب الجائحة وأصبحت الأسرة مُطالبة بتوفير ما يُشبه منظومة تعليمية متكاملة، بالتالي زادت الضغوط على الأب والأم وحتى المسؤولين عن القطاع التعليمي وأيضا من ناحية المؤهلات لدى كل من المعلمين والطلاب فهي لا تكفي وليست في موضع الجهوزية لمواكبة تطور وتغير سريع كهذا ، وهذا ليس انتقاصا منهم ولكنه واقع فرضه الاكتشاف المتأخر لكثير من أجهزة التكنولوجيا والتطبيقات.

تأثر مستوى الطلاب والمعلمين بشكل ملحوظ ، فالمعلمين اضطروا لاتباع طرق تعليمية لم يتبعوها من قبل جديدة وصعبة نوعاً ما عليهم ومكلفة وبجاجة لجهد حثيث من أجل اشراك الطلاب كمساهمين وليس كمتلقين للحصول على نتائج أفضل ، وينطبق نفس الأمر على عملية التقييم وبالذات لاحتساب العلامات ، فقد تم استبدال الامتحانات الكتابية الوجاهية الى اختبارات الكترونية ، فإن التقييم الإلكتروني يبدو متعسرا، لتعذر عملية المراقبة تفاديا للغش باستخدام نفس الأجهزة.

ولأننا نعيش في عالم تحكمه التقنية في جميع جوانبه، استخدمناها في توفير التعليم عن بُعد عبر مجموعة من الأدوات، لكن للأسف لا يزال هذا النظام بحاجة إلى بعض الأُسس الهامة كي ينجح ، فإذا قسّمنا الطلاب إلى فئات، ستجد بعضهم في مناطق نائية وقرى بعيدة لا يصل إليها الإنترنت، وحتى الفئة التي يصل إليها بها نسبة لا بأس بها غير قادرة على شراء حاسوب، وكلها فئات متضررة من هذا النظام.

بل ويمتد الأمر إلى أبعد من ذلك، فهناك من يستطيع استخدام الكمبيوتر ومن لا يستطيع وحتى لو استطاع هل نضمن جلوس الطفل أمام الشاشة لفترات طويلة قد تصل إلى ثماني ساعات ، فالنظام ككل ظالم لبعض الفئات المستضعفة أو الأقل حظًا مقارنةً بالآخرين.

توفر التكنولوجيا يعد عاملا مهماً لنجاح التعلم عن بعد ، فتوفر الأجهزة وشبكة الإنترنت وسرعة الإنترنت وحُزَم الإنترنت، كل منها يُعدّ تحدياً بذاته ، فقد يتوفر للطالب اوالمعلم الجهاز، إلا أنه قد لا تتوفر لديه خدمة إنترنت أساساً، وإن توفرت فقد تكون بطيئة، أو ربما بحزمة غير كافية لتغطية عروض الفيديو والمواد ذات الحجم الكبير.

من المؤكد أن الأزمة التي واجهت القطاع التعليمي -بسبب تفشي فيروس كورونا- دفعت التعلم الإلكتروني نحو الواجهة، فغدا خياراً لا بديل عنه ، وسيواجه المعلمون تحديات كبيرة لمواكبة هذا التحول المفاجئ، إلا أنه بالتخطيط المناسب يمكن التغلب على كثير من العقبات.

يبقى هناك سؤال مهم يدور في عقل الكثيرين، ألا وهو: هل سيستمر زخم التعلم الإلكتروني فيما بعد كورونا، أم إنه ستعود الأمور إلى مسارها السابق؟ تتعدد الآراء هنا بين الظن والتمني أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، ومن يعتقد أنه لا رجعة عن التعلم الإلكتروني الذي طال انتظار التحول إليه بشكل أكبر. وربما يكون هذا محور مقال آخر.