الشرطة تغلق 35 محلًا وتحرر 31 مخالفة بقلقيلة

وطن: أغلقت الشرطة في محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم السبت، 35 محلًا تجاريًا، وحررت 31 مخالفة، وفضت حفل زفاف لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة بإسناد من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية نفذت جولات مستمرة في مدينة قلقيلية والقرى والبلدات المجاورة لها لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذًا لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة للجميع.