دولة الاحتلال تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان

وطن: أعلنت دولة الاحتلال، السبت، توقيع اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان، وهي مملكة صغيرة ونائية في جبال الهيمالايا جنوبي آسيا.

وذكرت وزارة خارجية الاحتلال، في بيان عبر تويتر: "وقعت إسرائيل ومملكة بوتان على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما".

وأضافت: "تمثل هذه الخطوة تطورا مهما في مسار العلاقات الإسرائيلية الآسيوية".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ الاتفاق وقع في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور سفيري إسرائيل رون مالكا، وبوتان ستوب نامجيل، في الهند.

بدوره، رحب نتنياهو بذلك قائلا: "أرحب بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبوتان التي تشكل ثمرة أخرى لاتفاقيات السلام".

وأضاف في بيان صدر عن مكتبه: "نجري اتصالات مع دول أخرى تريد أن تقيم علاقات دبلوماسية معنا".

وبوتان مملكة بوذية صغيرة تقع على مساحة 38.8 كم مربعا عند الطرف الشرقي لجبال الهيمالايا على الحدود مع الهند ومنطقة التبت ذاتية الحكم بالصين، ولا يتجاوز عدد سكانها 750 ألف نسمة.

ووفق صحيفة "جورساليم بوست"، ليس للاتفاق مع بوتان أي علاقة باتفاقات التطبيع التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بوساطة أمريكية بين إسرائيل و4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وبوتان لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية سوى مع 53 دولة فقط، ولا يشمل ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا.

كما لا ترتبط حاليا بعلاقات مع الصين بعد أن أغلقت حدودها مع بكين إثر غزو الأخيرة للتبت عام 1959.