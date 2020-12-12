الخليل: مستوطنون يعتدون بالضرب على صحفي في تل الرميدة

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، صحفي يقطن في حي تل الرميدة بمدينة الخليل واعتدوا عليه بالضرب.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من مستوطني "رمات يشاي" و"بيت هداسا" المقامتان عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، اعتدوا بالضرب على الصحفي في قناة فلسطين الرياضية مهند مصطفى قفيشة /28 عاما/ في تل الرميدة أثناء تواجده في المنطقة، ما أدى لإصابته بكدمات في رأسه.

وأضاف مراسلنا أن الصحفي قفيشة حاول التصدي للمستوطنين الذين كانوا بحماية جيش الاحتلال.