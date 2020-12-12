الفعاليات الوطنية جنوب شرق القدس تطالب بإعادة فتح مركز أبو ديس الصحي

وطن: طالبت البلديات والقرى والفعاليات الوطنية في جنوب شرق القدس، وزارة الصحة وجمعية المقاصد الخيرية، وقف كافة الإجراءات التي إتخذت تجاه مركز أبو ديس الصحي، والقاضية بإغلاق المركز ووقف تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمركز و المختبرات.

كما طالبت في بيان لها، وصل وطن، بوقف كافة الاجراءات "التعسفية" التي اتخذت بحق بعض موظفي المركز وايقافهم عن العمل، مؤكدة على ضرورة توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل.

ودعت الفعاليات الوطنية الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المنطقة وأهاليها.

كما حثت المواطنيين على المشاركة بالوقفة الاحتجاجية يوم الأحد المقبل رفضا لهذه الإجراءات.

فيما يلي نص البيان: