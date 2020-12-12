تشييع جثمان الشهيد حلاوة إلى مثواه الأخير في نابلس

وطن: شيّع أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد عبد الناصر وليد حلاوة (56 عاما)، إلى مثواه الأخير في المقبرة الغربية.

وكان أعلن أمس الجمعة عن استشهاد حلاوة وهو من ذوي الإعاقة، ويعاني من فقدان للسمع والنطق، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 16 آب/ أغسطس الماضي على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وشارك في التشييع الذي انطلق من أمام مستشفى رفيديا، ممثلون عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في المحافظة، حيث أدى المصلون الصلاة على جثمانه في ساحة مسجد الإمام علي، قبل أن يوارى الثرى.

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات والهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء شعبنا، وحمل جثمان الشهيد على الاكتاف، ملفوفا بالعلم الفلسطيني.